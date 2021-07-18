Москвичи устроились на полу фуд-корта в ТЦ Москвы, где убрали все столики. Видео

Отсутствие столиков на фуд-корте не остановило посетителей ТЦ «Авиапарк» от желания перекусить. Они покупали еду и садились с подносами прямо на пол. В Сети появилось видео этого момента.

На кадрах видно, что большой фуд-корт московского торгового центра остался без единого столика. Но посетителей это не остановило — некоторые стоя ели закуски, а другие решили не отказывать себе в удовольствии полноценно перекусить. Они покупали еду и вместе с подносами садились прямо на пол — туда, где раньше были столики.

Таких людей оказалось несколько десятков. Автор видео рассказал, что так поступает «весь „Авиапарк“». Он отметил, что на полу ели не все: кто-то пристроил подносы в больших горшках для декоративных деревьев.

Ранее власти Москвы отменили обязательную проверку QR-кодов у посетителей кафе, ресторанов и фуд-кортов. Ограничение перестанет действовать с 19 июля. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что эта мера выполнила свою функцию: за последние недели ситуация с коронавирусом улучшилась, хоть и остается до сих пор тяжелой.

Ранее стало известно, что около 400 человек успели оформить заявку на татуировку с QR-кодами до того, как их отменили. Некоторые даже успели их сделать, но, к счастью, они оказались временными. Остальным готовы вернуть деньги, если они передумают набивать ставший необязательным QR-код.