Москвичи удивились странным табличкам на остановках

Странные таблички, которые появились на остановках в Москве, вызвали разную реакцию у горожан. Надписи на табличках призваны напомнить людям в ожидании транспорта, что каждый человек уникален и прекрасен, сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

На остановках появились таблички с надписями: «Учитесь у всех, но не подражайте никому», «На таро надейся, а сам не плошай», «Дорогая Вселенная, я стараюсь», «Завтра начинается сегодня» и «Ты космос — это выше небес».

В дептрансе Москвы объяснили, что такая акция направлена на то, чтобы во времена ретроградного Меркурия москвичи не сломались и продолжали верить в себя.

«Но мы не позволим этому случиться! И лишний раз напомним: каждый из нас прекрасен и неповторим», — сообщили в ведомстве.

Пользователи по-разному восприняли эти знаки. Некоторым показалось, что в этом нет ничего философского. Другие же действительно увидели в этом что-то жизнерадостное.

«Вот уж тупая растрата денег. Ни информации, ни шутки юмора, ни философии-идеологии», — написал один из пользователей.

«Любой каприз за наши деньги налогоплательщиков», — хмыкнул еще один недовольный москвич.

«Классно!» — возразил другой.

«О господи», — возмутилась другая жительница мегаполиса.

Некоторые предположили, что эта акция и вовсе направлена на заполнение рекламного места.

«Незатейливое обращение к рекламодателю — рекламное место свободно. Люди его хорошо замечают, обсуждают в соцсетях, и оно готово к размещению вашей коммерческой рекламы», — поделился мужчина своими догадками.

Весной на Патриарших прудах в Москве произошла очередная кража знака с отсылкой к роману «Мастер и Маргарита» — «Запрещено разговаривать с незнакомцами».