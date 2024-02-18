Общество 18 февраля 2024, 19:32 Москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи Собянин: москвичи смогут поучаствовать во Всемирном фестивале молодежи — 2024 Freepik

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Москвичи смогут стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи — 2024. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Начиная с 20 февраля в аэропортах и на вокзалах мегаполиса молодежь будет встречать и провожать российских добровольцев и иностранных участников, которые отправятся на фестиваль в «Сириус», проезжая столицу.

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По окончании основных мероприятий февраля пройдет региональная программа, которая также будет в Москве. Столичные волонтеры встретят иностранных участников и помогут им с комфортом заселиться в гостиницы мегаполиса.

«Задействуют 450 волонтеров из Москвы и на площадке фестиваля в „Сириусе“, куда они отправятся 22 февраля», — рассказал мэр.

Собянин уточнил, что волонтеры помогут участникам с логистикой, проведением мероприятий и проверкой билетов. Они также будут общаться со СМИ, сопровождать национальные и иностранные делегации. Некоторым предстоит работа переводчиками и даже предоставление доврачебных медуслуг.

В «Сириусе» в виде Главной арки ВДНХ создадут павильон «Москва — молодежная столица России», где впервые откроют двери лекторий, VR-аттракцион «Полет над Москвой», уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое.

Кроме того, молодым москвичам помогут найти себя в программе по трудоустройству.