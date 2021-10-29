Москвичи стали выстраиваться в очереди в театры в нерабочие дни. Видео

С 28 октября в Москве начались антиковидные каникулы. Жители и гости города стали выстраиваться в очереди в театры и музеи, так как из развлечений теперь работают только они.

Одну из очередей сняли на видео у театра МДМ, расположенного у станции метро «Фрунзенская». На кадрах видно, что длинная вереница людей тянется от входа в театр вдоль здания.

Нерабочий период продлится в Москве с 28 октября по 7 ноября. В некоторых регионах он начнется с 30 числа. Решение о введении нерабочих дней принял президент Владимир Путин в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране.

Во время антиковидных каникул театры и музеи смогут пускать только тех, у кого есть QR-коды. При этом заполняемость залов должна быть не больше 50%. Все массовые культурные, зрелищные, спортивные и развлекательные мероприятия в городе отменены.

До 7 ноября в столице не будут работать кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и бассейны. Кафе и рестораны смогут обслуживать гостей только навынос. Непродовольственные магазины тоже будут закрыты.