Москвичи стали тяжелее переносить ковид. Весенний пик пандемии сдвинулся на середину лета

Москвичи стали тяжелее переносить ковид. Многие пациенты находятся на ИВЛ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, весенний пик пандемии сдвинулся на июнь–июль.

На сегодняшний день иммунитет от коронавируса, по данным мэра, получили около половины жителей столицы. Но ситуация пока остается тяжелой. С середины мая фиксируется увеличение ежесуточного прироста случаев заболевания.

Несмотря на это, Собянин заверил, что никакого ужесточения ограничительных мер не планируется.

«Службы будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора по COVID-19, требования усиливаться не будут», — добавил он.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве было выявлено 5853 новых случаев коронавируса.