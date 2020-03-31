Москвичи стали скупать шампуры после объявления самоизоляции. Спрос вырос на 146%

Москва стала первым городом в России, где власти объявили режим самоизоляции. Но вместо того, чтобы сидеть дома, жители отправились на штурм магазинов. Они покупали шампуры и мясо, а затем устроили пикники в парках. Как выяснили специалисты, спрос на эти товары взлетел на 146%.

В период с 27 по 29 марта жители столицы купили в четыре раза больше мангалов, чем в 2019 году, выяснил крупнейший оператор фискальных данных IT-компании «Платформа ОФД». Спрос на шампуры тоже вырос и составил 146%. Полуфабрикаты для приготовления шашлыков стали покупать чаще на 40%, пишет РБК.

При этом на мясо в этом году потратили меньше. Средний чек был на отметке 525 рублей, что меньше на 8%. За шампуры жители отдавали около 130 рублей. Средний чек стал больше на 4% только на мангалы — 510 рублей.

На природу отправились не только в столице, но и других городах страны. По России продажи мангалов подскочили в два раза, а шампуров — на 42%. Мясо стали сметать с прилавков на 31% больше.

Режим самоизоляции начал действовать в Москве и Подмосковье с 30 марта. После этого на такой режим начали переходить и регионы. Гражданам можно выходить из дома только при крайней необходимости. На улицу разрешается выходить, чтобы поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или погулять с питомцем.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 2337 человек. Вылечился от COVID-19 уже 121 пациент.