Общество 16 февраля 2024, 17:56 Москвичи стали реже покупать квартиры с начала 2024 года Спрос на жилье в Москве сократился в январе 2024 года Freepik

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Спрос на жилье в Москве сократился в начале 2024 года: число соглашений купли-продажи уменьшилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) — на 8%. Однако количество ипотечных сделок возросло на 11%, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриум».

По данным компании, порядка 5,3 тысячи договоров участия в долевом строительстве жилья зарегистрировали в январе этого года. За аналогичный период 2022 года это число составило 6,8 тысячи. Эксперты объяснили, что относительно декабря 2023-го в январе 2024-го спрос упал на 59%.

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Генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецов предупредила, что пока рано делать выводы о том, как изменился рынок от новой ипотечной политики — условия льготных ипотек поменялись в конце декабря 2023-го.

Эксперты отметили, что спрос на кредит мог остаться большим из-за перехода на рынок новостроек заемщиков, которые отказались от покупки вторичного жилья.

«В январе–феврале продолжается регистрация ипотечных сделок, одобрение по которым получено было в конце 2023 года. Более вероятен спад в регистрации ипотеки уже по итогам марта», — уточнила Швецова.

При этом ипотеку жители столицы стали оформлять активнее: в январе 2024 года выдали 7,9 тысячи кредитов на новостройки и готовое жилье — на 11% больше, чем в январе 2023 года (7,1 тысячи ипотечных сделок). Однако относительно декабря 2023-го в январе текущего года число ипотек сократилось на 19%.

Кроме того, россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки.