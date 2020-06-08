Москвичи стали реже отказываться от прививок детям

В Москве пошла на спад «мода» отказываться от положенных детям прививок. Врачи работают с родителями, которые против вакцинации, и некоторых удается переубедить.

Детей, которых не прививают из-за отказа взрослых, в столице становится меньше. Об этом РИА «Новости» рассказала главврач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина.

«Эта „мода“ проходит, потому что у людей появляется достаточно большое количество разной информации», — пояснила она.

Каширина заметила, что противники вакцинации есть. С ними ведут разъяснительные беседы медики. Некоторые родители меняют свою позицию и соглашаются сделать ребенку прививки.

В 2020 году сроки вакцинации против гриппа сдвинули. Из-за пандемии коронавируса ее начнут раньше, чем обычно — в августе.

Врачи напоминают, что перед любой прививкой необходимо сдать общий анализ крови. Его результаты покажут, все ли в порядке с иммунитетом и нет ли необходимости отложить вакцинацию.

Прививку от коронавируса в России уже создали. Зарегистрировать ее могут уже в августе.