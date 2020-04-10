    10 апреля 2020, 21:00

    Москвичи стали реже обращаться к полиции в режиме самоизоляции

    Артур Блянихов

    В Москве за неделю самоизоляции снизилось количество обращений горожан к стражам правопорядка, передает Life.
    Москвичи стали реже обращаться к полиции в режиме самоизоляции

    По данным издания, снизилось количество изнасилований, уличных ограблений, краж и грабежей в организациях, а также случаев с пропажей несовершеннолетних.

    При этом увеличилось число мошенничеств, суицидов, угонов, убийств, случаев домашнего насилия и квартирных краж.

    Позднее в МВД опровергли информацию портала о том, что количество квартирных краж в столице увеличилось на 500%.