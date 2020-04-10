Москвичи стали реже обращаться к полиции в режиме самоизоляции
В Москве за неделю самоизоляции снизилось количество обращений горожан к стражам правопорядка, передает Life.
По данным издания, снизилось количество изнасилований, уличных ограблений, краж и грабежей в организациях, а также случаев с пропажей несовершеннолетних.
При этом увеличилось число мошенничеств, суицидов, угонов, убийств, случаев домашнего насилия и квартирных краж.
Позднее в МВД опровергли информацию портала о том, что количество квартирных краж в столице увеличилось на 500%.