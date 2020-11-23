Москвичи стали реже ходить в бары и клубы из-за ограничений по COVID-19

Жители и гости столицы стали на 20% реже ходить в ночные клубы и бары. Это произошло после ввода ограничений на время работы заведений из-за ситуации с коронавирусом. При этом в фастфуд-рестораны горожане стали наведываться чаще.

Согласно результатам анализа банка ВТБ, в барах и ночных клубах количество транзакций снизилось более чем на 20% за вторую неделю ноября. Но, несмотря на введение ограничений, точки фастфуда москвичи стали посещать чаще на 10%.

Столичные бары и клубы, находящиеся на эквайринговом обслуживании ВТБ, за вторую неделю месяца смогли заработать 17 миллионов рублей. Эта сумма оказалась на 15% меньше, если сравнивать с предыдущей неделей. Количество транзакций также упало на 21% неделя к неделе, пишет РБК.

В ВТБ отметили, что в ночных заведениях доходы стали падать еще в октябре, когда заработала система QR-кодов. За первые две недели после ввода ограничений выручка сократилась на 7%. Запрет на работу с 23:00 до 06:00 только усилил снижение выручки баров и ночных клубов города. Это ограничение ввели с 13 ноября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.