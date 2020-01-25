Москвичи стали называть детей Гермионами, Рюриками и Реалами

Казалось, что желание москвичей выделится всеми возможными способами, уже давно достигло крайней точки. Но нет. Столичные жители продолжают эксперименты с именами детей. В 2019 году на свет появилась Гермиона, Гагарин и Рюрик. Если учесть, что чаще всего детей называют обычными именами, то этим ребятам вряд ли удастся избежать шуточек в школе.

Как пишет сайт мэрии Москвы со ссылкой на данные ЗАГСов, в прошлом году кроме стандартных имен, родители выбирали для своих детей и экзотические. Поклонники «Гарри Поттера» назвали дочку Гермионой. Интересно, понравится ли ребенку этот фильм также, как и родителям.

Также на свет появился, Феникс, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Март и Златоцвета. Одни из родителей так любят футбол, что назвали сына в честь испанского клуба «Реал». Скорее всего, фамилию на «Мадрид» менять не стали.

Кроме того, многие новорожденные получили двойные имена. Например, были Николь Феврония, Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр и это далеко не весь список.

Продолжается мода и на древние славянские имена. В Москве родились более тысячи Милан, около 610 Мирослав и более 200 Злат.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр (2991 ребенок), Михаил (2762 ребенка) и Максим (2600 детей). Среди женских лидируют София (3261 ребенок), Мария (2688 детей) и Анна (2548 детей).