Москвичи стали называть детей Гермионами, Рюриками и Реалами
Как пишет сайт мэрии Москвы со ссылкой на данные ЗАГСов, в прошлом году кроме стандартных имен, родители выбирали для своих детей и экзотические. Поклонники «Гарри Поттера» назвали дочку Гермионой. Интересно, понравится ли ребенку этот фильм также, как и родителям.
Также на свет появился, Феникс, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Март и Златоцвета. Одни из родителей так любят футбол, что назвали сына в честь испанского клуба «Реал». Скорее всего, фамилию на «Мадрид» менять не стали.
Кроме того, многие новорожденные получили двойные имена. Например, были Николь Феврония, Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр и это далеко не весь список.
Продолжается мода и на древние славянские имена. В Москве родились более тысячи Милан, около 610 Мирослав и более 200 Злат.
Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр (2991 ребенок), Михаил (2762 ребенка) и Максим (2600 детей). Среди женских лидируют София (3261 ребенок), Мария (2688 детей) и Анна (2548 детей).