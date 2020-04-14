Москвичи стали массово записываться волонтерами, чтобы помогать пожилым в самоизоляции

Более 12 тысяч жителей Москвы изъявили желание помогать пожилым людям в самоизоляции. Они записались волонтерами в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

«Цель акции — помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции», — приводит «Интерфакс» слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, уже более 12 тысяч москвичей зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф, чтобы помогать старикам. Сергунина рассказала, что волонтеры покупают продукты, лекарства и предметы первой необходимости и отвозят их пожилым жителям столицы, которым из-за эпидемии коронавируса смертельно опасно выходить сейчас из дома.

В кол-центры уже позвонили 55 тысяч раз, однако не всем нужна помощь добровольцев. Кто-то хочет просто задать вопрос и проконсультироваться.

Во всей России сейчас миллионы людей находятся в самоизоляции. Такое ограничение ввели власти большинства российских регионов в конце марта в связи с пандемией. Людям нельзя выходить на улицу без крайней нужды. В России медики зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 148 инфицированных.