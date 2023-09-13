Общество 13 сентября 2023, 13:38 Москвичи стали лауреатами Международных инклюзивных творческих игр Сборная Москвы заняла первое место на Международных инклюзивных творческих играх Сайт мэра и правительства Москвы

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Сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете на III Международных инклюзивных творческих играх, которые прошли в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В играх приняли участие представители 79 российских регионов и 19 стран. Участниками состязаний были люди с инвалидностью и инклюзивные творческие коллективы, победители региональных фестивалей и конкурсов.

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В рамках Игр прошли соревнования по восьми видам искусств: музыкальному, изобразительному, аудиовизуальному, театральному, хореографическому, цирковому, художественному слову и жестовой песне.

Воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая и школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых стали лауреатами в нескольких номинациях, включая «Аудиовизуальные искусства». Лучшими признали 14 ребят.

В московскую систему социальной защиты входит восемь реабилитационно-образовательных и 10 реабилитационных центров, где проводится комплексная реабилитация детей и взрослых с инвалидностью.

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