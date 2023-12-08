Общество 08 декабря 2023, 09:13 Москвичи стали чаще покупать квартиры в Подмосковье Жители Москвы стали чаще покупать вторичную недвижимость в Подмосковье РИА «Новости»

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Жители Москвы стали чаще покупать вторичную недвижимость в Подмосковье. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко.

По словам Мищенко, приблизительно 10% покупателей снизили требования к характеристикам квартиры: они стали покупать жилье с меньшей площадью, в менее популярных районах и с большей удаленностью от метро.

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«Еще 15% переориентировались на вторичный рынок Московской области, так как не смогли уложиться в „столичный“ бюджет даже при условии изменения запросов», — уточнила она.

Аналитики компании отметили, что спрос на вторичные квартиры в Подмосковье увеличился до 15%. В пятерку лидеров вошли Красногорск, Химки, Одинцово, Долгопрудный, Видное и Подольск, сообщили эксперты.

Специалисты предположили, что основная причина таких вложений — более низкая стоимость. Так, средняя цена квартиры в Московская области варьируется от 7,5 до 10 миллионов рублей — почти в два раза ниже стоимости столичных лотов.

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