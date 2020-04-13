Москвичи стали чаще нарушать режим самоизоляции. Суды оштрафовали еще 8 человек

Восемь жителей столицы получили штрафы за нарушение самоизоляции. Москвичи стали чаще нарушать запрет и выходить из дома без уважительной причины.

11 административных дел о нарушении самоизоляции поступили в московские суды в понедельник, 13 апреля, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда

Хорошевский суд Москвы оштрафовал трех человек, Солнцевский — еще трех, Троицкий — двух бесцельно слонявшихся по городу во время пандемии. Два дела вернули для устранения недостатков. В каждом случае нарушители режима самоизоляции отошли от места проживания дальше, чем на 100 метров, и никакой уважительной причины назвать не смогли. Люди игнорировали разъяснения полицейских о нарушении запрета.

Ранее в Останкинский суд поступило дело в отношении предпринимателя, который торговал в начале апреля фастфудом на Савеловском вокзале столицы. С обвинением он согласился.

Солнцевский суд Москвы 13 апреля впервые оштрафовал компанию из трех человек. В общей сложности им предстоит заплатить 45 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров. До этого были лишь единичные случаи нарушения введенных властями ограничений. Всего с начала апреля за подобную провинность наказали 22 человека.

Москва и Подмосковье в конце марта первыми в России ввели режим строгой самоизоляции, при котором нельзя выходить на улицу без особой нужды. Их примеру последовали в большинстве регионов РФ. Ранее глава России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил весь апрель нерабочим. Всего российские медики зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV.