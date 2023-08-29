Москвичи смогут увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа | 360°

Общество 29 августа 2023, 11:45 Москвичи смогут увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа Синоптик Позднякова: москвичи смогут увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа Unsplash

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В ночь на 31 августа жители столицы смогут наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние, или «голубую Луну». Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Жители столицы увидят второе полнолуние за август. На этот раз луна будет находиться на расстоянии менее 362 тысяч километров от Земли. Максимальных размеров она достигнет в 4 часа 35 минут.

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«Погоду будет определять периферия антициклона, переменная облачность в столичном регионе позволит разглядеть Луну», — уточнила Позднякова.

По словам эксперта, Луна не будет находиться так близко к Земле до 2037 года.

Ранее индийский луноход передал первые данные со спутника Земли.