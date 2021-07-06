Москвичи смогут упрощенно получить статус предпенсионера с 12 июля

Получить статус предпенсионера станет проще в Москве. С 12 июля жители города смогут подать заявление в электронном виде. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Этим нововведением мы еще больше упрощаем жизнь горожанам, избавляя их от необходимости личных походов в органы власти или центры госуслуг там, где без этого можно обойтись. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — привело слова Раковой РИАМО.

Сейчас в городе насчитывается почти 120 тысяч предпенсионеров, уточнила заместитель мэра. С начала года заявления подали уже порядка 44 тысяч человек. Получение статуса позволит бесплатно ездить на общественном транспорте и получать другие льготы. Для этого необходимо указать лишь имя, дату рождения и информацию о регистрации.

«Такой подход сократит время получение услуги, минимизирует риски ошибок, а следовательно, количество отказов и необоснованно поданных заявлений», — отметила Ракова.

Лично приносить документы нужно будет только для получения статуса «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Также проверка в очной форме проходит для получения данных о страховом стаже. Такие предпенсионеры могут рассчитывать на 50% скидку на оплату коммунальных услуг и жилья.