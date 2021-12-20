Москвичи смогут провести новогодний ужин в копии квартиры Нади из «Иронии судьбы»

Точную копию квартиры Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» воссоздали на Мосфильме. Это совместный проект киностудии и компании Delivery Club, пояснила «Газета.ru».

Для того, чтобы создать квартиру, был использован реальный реквизит со съемок картины, хранившийся на Мосфильме.

«Для ее создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади», — рассказали в Delivery Club.

С помощью сервиса доставки еды можно забронировать «квартиру» для праздничного ужина, который будет состоять из блюд, фигурировавших в фильме: заливной рыбы, селедки под шубой, оливье, мандаринов и советского шампанского. Помимо этого, гостям проведут короткую экскурсию по Мосфильму, на которой расскажут, как создавалась «Ирония судьбы».