Москвичи смогут проголосовать по поправкам к Конституции дистанционно в течение шести дней

Голосование по поправкам в Конституции в России пройдет 1 июля. Москва и Нижегородская область смогут сделать выбор дистанционно. В столице на это отводится шесть дней.

Сроки электронного голосования уточнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, которого процитировало РИА «Новости».

«Голосование будет проходить в течение 6 дней и завершится 30 числа», — уточнил он на заседании Общественной палаты Москвы.

Те, кто не смог или не захотел голосовать дистанционно, 1 июля смогут определиться с выбором привычным способом. Возможности проголосовать за поправки удаленно уже не будет.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции перенесли на фоне пандемии коронавируса и распространения инфекции по стране. Изначально оно было назначено на 22 апреля. Позже президент РФ Владимир Путин объявил датой голосования 1 июля.

Дистанционно проголосовать дадут возможность жителям столицы и Нижегородской области. Эти регионы являются пилотными.