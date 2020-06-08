Москвичи смогут проголосовать по поправкам к Конституции дистанционно в течение шести дней
Сроки электронного голосования уточнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, которого процитировало РИА «Новости».
«Голосование будет проходить в течение 6 дней и завершится 30 числа», — уточнил он на заседании Общественной палаты Москвы.
Те, кто не смог или не захотел голосовать дистанционно, 1 июля смогут определиться с выбором привычным способом. Возможности проголосовать за поправки удаленно уже не будет.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции перенесли на фоне пандемии коронавируса и распространения инфекции по стране. Изначально оно было назначено на 22 апреля. Позже президент РФ Владимир Путин объявил датой голосования 1 июля.
Дистанционно проголосовать дадут возможность жителям столицы и Нижегородской области. Эти регионы являются пилотными.