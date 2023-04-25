Общество 25 апреля 2023, 12:53 Москвичи смогут поужинать в первом Rostic’s уже во вторник Первый Rostic’s на Тверской-Ямской улице в Москве откроют во второй половине дня 25 апреля Unsplash

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На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве вместо KFC откроют ресторан быстрого питания Rostic’s. Посетителей начнут обслуживать 25 апреля во второй половине дня, сообщили корреспонденту ТАСС работники заведения.

Точка возле станции метро «Маяковская» станет флагманской. Сеть Rostic’s провела ребрендинг KFC и решила продавать курицу под своим брендом. Работники подготовились к открытию, первых посетителей пустят после 17:00.

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Компания Yum! Brands передала свои российские активы местным компаниям. По состоянию на март в стране на правах франшизы или лицензионного соглашения работали около тысячи ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut.

«Известия» сообщили, что около 70 ресторанов быстрого питания перешли бренду Rostic’s и сменили название.

Гендиректор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская объявила, что расширит сеть до двух тысяч точек. К майским праздникам 40 ресторанов Rostic’s запустят в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, затем до конца месяца — еще 26 на территории Подмосковья.