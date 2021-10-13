Москвичи смогут поучаствовать в переписи населения онлайн

Жители Москвы смогут принять участие во Всероссийской переписи населения 2021 года, воспользовавшись порталом госуслуг. После прохождения процедуры участникам будет выдан специальный QR-код, сообщил официальный сайт мэра столицы.

Поучаствовать в переписи населения жители столицы смогут, заполнив электронную анкету на портале госуслуг. Сделать это смогут лишь те пользователи, которые имеют стандартную или подтвержденную учетную запись на сайте gosuslugi.ru.

Те москвичи, у которых нет компьютера или смартфона для выхода на сайт госуслуг, смогут принять участие в переписи в МФЦ. Специально для этого будет открыто 122 центра «Мои документы». Там же можно будет поучаствовать в переписи населения и в простом виде, и в электронном. После заполнения анкеты из 33 вопросов участникам выдадут QR-коды, подтверждающие прохождение опроса. Их можно будет предъявить переписчикам, которые будут ходить к москвичам домой, для экономии времени.

Перепись населения в России пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

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