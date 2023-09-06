Общество 06 сентября 2023, 16:31 Москвичи смогут пополнить карту «Тройка» баллами «Миллион призов» Баллами «Миллион призов» в Москве можно будет пополнить карту «Тройка» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Участники акции #ВыбираемВместе2023 в Москве получат возможность выиграть призовые баллы и пополнить карту «Тройка». Об этом сообщила мэрия столицы.

Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Победителей определят случайным образом среди москвичей, которые проголосовали онлайн или с использованием терминала на избирательном участке.

Реклама

Победителям направят СМС-сообщение о выигрыше, после чего им необходимо будет активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов» до 25 сентября. Затем одну, три или пять тысяч призовых баллов начислят на карту «Тройка». Один балл будет равен одному рублю.

Кроме того, призовые баллы можно будет потратить на покупки в торговых и аптечных сетях, оплату заказов в кафе и ресторанах, посещение театров и музеев, организацию семейного досуга или пожертвование в благотворительный фонд.

Одним из самых популярных поощрений среди победителей прошлых акций программы «Миллион призов» было пополнение карты «Тройка» на тысячу рублей, которым воспользовались более 850 тысяч человек.

Ранее москвичам рассказали, как выгодно потратить баллы программы «Миллион призов».