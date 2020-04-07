Москвичи смогут покупать землю по льготным ценам

Участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будут продавать москвичам за 40% от их кадастровой стоимости. Такое заявление сделал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Льготную цену смогут получить люди, у которых на участке в собственности находится объект капитального строительства. Землю можно использовать для ИЖС, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. Как сказано на официальном сайте мэрии Москвы, эти правила начали действовать с 6 апреля.

Ефимов отметил, что большая часть собственников капитального строительства по итогам городских аукционов арендует участки под ИЖС.

«Теперь и приобретение участков для индивидуального жилищного строительства стало доступнее для москвичей. Собственники капитальных строений смогут оплатить только половину цены, чтобы выкупить земельные участки», — подчеркнул заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с каждым годом спрос на аренду земли для ИЖС растет. Чтобы выкупить землю, нужно подавать заявку.

Ранее стало известно, что в России повысят максимальный размер ипотеки для кредитных каникул.