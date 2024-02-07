Общество 07 февраля 2024, 14:06 Москвичи смогут оплачивать все городские счета через СБП ДИТ Москвы: оплата всех счетов через СПБ стала доступна для жителей столицы РИА «Новости»

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Жители Москвы получили возможность оплачивать единый платежный документ и счета за электричество на портале mos.ru с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

С сентября 2023 года функция быстрых платежей стала доступна в сервисе «Мои платежи» для всех видов счетов, и горожане совершили свыше 600 тысяч операций. С начала 2024 года использовать СБП можно и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

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До 10 января 2025 года на все городские платежи, исключая налоги, штрафы и благотворительные взносы, не будет комиссии, а также начнет начисляться кешбэк в размере 1% от суммы через программу лояльности Национальной системы платежных карт.

Кэшбек также будет начисляться при оплате на платформе «Электронный дом» и в приложении «Парковки России».

«С сентября по декабрь 2023 года горожане стали выбирать этот способ оплаты в 4,25 раза чаще», — заявил глава столичного департамента Владимир Новиков.

Наибольшим спросом пользуется пополнение через СБП счетов карт «Москвенок» для оплаты школьного питания, образовательных услуг, городской связи, проезда по платным дорогам, штрафов.

Жителям Подмосковья также напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей.