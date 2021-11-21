Москвичи смогут ночью увидеть в небе МКС

Жители России смогут увидеть орбитальную станцию МКС — она покажется в небе над Москвой. За ней можно будет понаблюдать уже с 21 ноября. Через 2,5 недели, 8 декабря, станция пропадет с поля зрения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва — новостная».

В публикации отметили, что яркость МКС сможет посоперничать даже с некоторыми планетами — Венерой и Юпитером. Движение объекта будет происходит по западно-восточному направлению.

Российский космонавт Петр Дубров позволил жителям нашей страны почувствовать себя на МКС — он записал на видео самое длинное лунное затмение за последние пять веков. Максимальная фаза этого явления завершилась уже к полудню 20 ноября. Пользователи отметили необычное свечение голубого цвета в тени Луны, связанное с поглощением света.

До этого космонавт представил фотографии этого природного явления. Их опубликовала госкорпорация «Роскосмос».