Общество 09 марта 2024, 18:11 Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья» Собянин: сервис «Моя семья» поможет найти предков-ремесленников Медиасток.рф

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Жители Москвы смогут найти своих предков, работавших в городских цехах, через онлайн-сервис «Моя семья». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Горожане получили доступ к информации о прародителях, принадлежавших к поваренному, ювелирному, кузнечному, столярному и другим цехам.

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Посемейные списки ремесленников вели с начала XVIII до конца 20-х годов ХХ века.

«Эти документы содержат бесценные сведения о жизни Москвы и москвичей», — отметил Собянин.

Он уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, исповедные ведомости, брачные обыски и ревизские сказки.

В октябре 2023 года мэр Москвы и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов поучаствовали в открытии роботизированного архивного комплекса в Новой Москве. Его достроили в июле того же года.