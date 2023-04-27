Общество 27 апреля 2023, 08:32 Москвичи смогли решить свыше 7 млн вопросов с помощью портала «Наш город» Портал «Наш город» за время работы помог решить москвичам свыше 7 млн вопросов РИА «Новости»

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Портал «Наш город» в Москве получил семимиллионное обращение. Вопрос касался поврежденного покрытия дороги в одном из дворов города. Проблему устранили за один день, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Наш город» работает уже 11 с половиной лет. За эти годы с его помощью жители Москвы смогли решить множество вопросов.

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Городские службы по поступившим сообщениям устранили свыше миллиона недочетов, связанных с содержанием территорий во дворах, отремонтировали более 400 тысяч элементов освещения. Свыше 350 тысяч обращений касались вопросов уборки подъездов.

Сегодня порталом стали пользоваться около двух миллионов москвичей. Обращения принимают более чем по 200 темам, для удобства их классифицировали по направлениям, объектам и сезонам. Для того чтобы проинформировать о том или ином недочете, требуется выбрать нужную тему из списка, описать ситуацию и добавить фото, если это необходимо.

По регламенту на ответ отведено до восьми рабочих дней, но каждый из поступивших вопросов решают за два дня. Горожане при этом могут самостоятельно проконтролировать и оценить качество выполненных работ, отметили в пресс-службе.