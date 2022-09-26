Вице-мэр Ефимов: москвичи сэкономили 245 миллионов рублей при покупке земли у города | 360°

Общество 26 сентября 2022, 11:20 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: москвичи сэкономили 245 миллионов рублей при покупке земли у города Pixabay.com

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Жители Москвы выкупили у города 93 земельных участка со скидкой 60%, экономия составила 244,7 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи могут выкупить земельные участки под дачами, частными домами и подсобными хозяйствами с весны 2020 года, интерес к этому постоянно растет, отметил Ефимов.

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«С начала 2022 года они (москвичи — прим. ред.) оформили в собственность 93 участка общей площадью почти 10 гектаров, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 72 участка площадью 8,8 гектара», — пояснил заммэра.

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Самый большой и самый маленький выкупленный участок расположены в Троицком округе. Всего при подобных сделках в 2022 году жители столицы сэкономил 244,7 миллиона рублей.

«Всего на данный момент граждане приобрели 231 участок суммарной площадью 25 гектаров. В 2021 году было заключено 100 договоров на покупку 12,1 гектара земли. Еще 38 участков площадью 3,3 гектара жители города получили в собственность за неполный 2020 год», — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Правом выкупа могут воспользоваться собственники недвижимости, расположенной на участке, напомнил министр. Цену участка можно рассчитать исходя из кадастровой стоимости.

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