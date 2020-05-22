«Москвичи с антителами могут передвигаться свободно». Власти Москвы рассказали о сроках ослабления карантина

«Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза», — процитировало чиновницу РИА «Новости».

На этой неделе, по словам Раковой, число выписанных практически вдвое превысило количество новых госпитализаций.

Заммэра добавила, что решение об открытии предприятий сферы услуг будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника 25 мая в столице заработают 88 центров «Мои документы». Посетить их можно будет только по предварительной записи через портал mos.ru. также возобновит работу каршеринг.

Ракова уточнила, что это стало возможным из-за улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций, который сохраняется даже после открытия отраслей промышленного производства и строительства», — привел ее слова сайт московской мэрии.

Ракова также сообщила, что власти Москвы обещают не ограничивать передвижение носителей антител к COVID-19.

«Нужно четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься не будет», — сообщила заммэра.

Подмосковье с 23 мая отменит цифровые пропуска. В Москве они сохранятся. Для проезда в столицу жителям Московской области нужно будет оформить разрешение через сайт mos.ru. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.