    22 мая 2020, 21:11

    «Москвичи с антителами могут передвигаться свободно». Власти Москвы рассказали о сроках ослабления карантина

    Кирилл Фролов

    Ситуация с коронавирусом в столице за последние две недели показывает «устойчивую динамику на улучшение». Об этом в эфире «России 24» заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
    «Москвичи с антителами могут передвигаться свободно». Власти Москвы рассказали о сроках ослабления карантина

    «Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза», — процитировало чиновницу РИА «Новости».

    На этой неделе, по словам Раковой, число выписанных практически вдвое превысило количество новых госпитализаций.

    Заммэра добавила, что решение об открытии предприятий сферы услуг будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

    Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника 25 мая в столице заработают 88 центров «Мои документы». Посетить их можно будет только по предварительной записи через портал mos.ru. также возобновит работу каршеринг.

    Ракова уточнила, что это стало возможным из-за улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

    «Мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций, который сохраняется даже после открытия отраслей промышленного производства и строительства», — привел ее слова сайт московской мэрии.

    Ракова также сообщила, что власти Москвы обещают не ограничивать передвижение носителей антител к COVID-19.

    «Нужно четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься не будет», — сообщила заммэра.

    Подмосковье с 23 мая отменит цифровые пропуска. В Москве они сохранятся. Для проезда в столицу жителям Московской области нужно будет оформить разрешение через сайт mos.ru. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.