За этот же период в столице к стандартному режиму работы вернулись еще три городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19. Это Центр патологии речи и нейрореабилитации, больница имени С. С. Юдина и больница имени С. П. Боткина.

Всего уже 23 городских стационара работают в штатном режиме. Вместе с тем в столице временные госпитали законсервированы на случай изменения эпидемической ситуации.

Общее число коек для размещения коронавирусных пациентов в Москве — 10 819. Среди них 69,4% сейчас свободны. За последнюю неделю число занятых коек сократилось на 18,7%, а за месяц — практически на 36,1%. Пациентов на ИВЛ в Москве за месяц стало меньше на 32,3%.

В городе также уменьшается число тяжелых и крайне тяжелых больных и держится на низком уровне. За месяц их количество уменьшилось на 24,7%.

Эпидемическая ситуация в городе стабильна, добавили в оперштабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в столице нет. Сейчас число новых пациентов сократилось в 10 раз.