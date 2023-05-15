Общество 15 мая 2023, 11:15 Москвичи рассказали, сколько времени они тратят на поездку до работы Опрос «Работа.ру»: порядка 43% человек тратят на дорогу до работы от 30 минут до часа

Читать 360tv в

Около 43% москвичей старше 18 лет тратят на дорогу от 30 минут до одного часа. Об этом написала «Москва 24», ссылаясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Примерно 27% респондентов признались, что тратят на дорогу менее 30 минут, еще 27% добираются до офиса один-два часа. Лишь 3% жителей Москвы и Подмосковья тратят на дорогу от трех и более часов.

Реклама

В опросе говорится, что 86% москвичей добираются до работы на общественном транспорте, еще 27% предпочитают ходить на работу пешком, а у 18% имеется личный транспорт. Около 5% респондентов пользуются каршерингом, а 4% добираются на велосипеде или самокате.