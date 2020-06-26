Москвичи рассказали, как доехали до Крыма на машине во время пандемии

Собеседница агентства рассказала, что поехала в Крым с семьей. Никаких проблем на пути не было. Сначала они ехали по платным участкам трассы М4 и не встретили ни одного патруля.

«В Краснодарском крае проехали один блокпост, там нас остановили, уточнили цель поездки. Узнав, что мы едем в Крым, нам выдали транзитный спецпропуск, который был действителен в течение суток», — рассказала девушка.

На посту никаких особых проверок не было: не пришлось заполнять анкеты или показывать результаты тестов на коронавирус. Больше внимания сотрудники уделили тем, кто собирался отдыхать в Краснодарском крае. Их предупредили о двухнедельной изоляции, а также попросили заполнить анкеты и указать личные данные. Девушка заметила, что на трассах Краснодарского края было много сотрудников ДПС, но никто из них не останавливал путешественников.

Кроме того, что в Крыму сохраняется масочный режим, на всех пляжах полуострова отдыхающим придется соблюдать социальную дистанцию.