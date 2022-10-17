Москвичи рассказали, для чего используют автоплатежи | 360°

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Москвичи рассказали, для чего используют автоплатежи

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Опрос, проведенный СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие», показал, что 68% жителей Москвы пользуются автоплатежами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Из тех, кто пользуется автоплатежами, 35% используют их для оплаты подписок на различные сервисы. Еще 34% пользуются автоплатежами для оплаты сотовой связи, 25% — для оплаты интернета. Коммунальные платежи автоматически ежемесячно оплачивают 23%. Для оплаты кредитов автоплатежи использует 21% опрошенных.

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