Москвичи рассказали, что думают о переносе столицы в другой город

Москвичи не хотят переносить столицу в другой город. Об этот свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Superjob. С таким ответом выступили 69% респондентов, написала «Свободная пресса».

Поддержать идею о переносе согласились 19% опрошенных россиян. Некоторые из участников затруднились ответить на этот вопрос. По данным исследовательского центра, таких оказалось 12%.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов и перенести столицу страны в этот регион. Он пояснил, что каждый из населенных пунктов может заниматься конкретной сферой деятельности.