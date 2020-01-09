Москвичи простились с Бабушкой Мадонной

С бабушкой простились тихо, церемонию организовали знакомые покойной. Похоронили ее под именем Маставая Натела (Мадона), однако в Москве она была известна и под другими именами: Мадонна (Мадона), Надежда, Медея, Натэлла (Натела) и Светлана.

Близкий знакомый бабушки рассказал, что на самом деле ее звали Медеей Васильевной Г-швили. По его словам, она уехала из Грузии после того, как помогла внуку откупиться от предъявленных обвинений в двойном убийстве. Также он описал, как прошли похороны.

«Людей было немного, порядка десяти человек. Отпевали в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском Парке, а потом повезли на Алабушевское западное кладбище, похоронив на 38-м участке. Она появилась в Москве где-то в 70-х годах минувшего столетия, на протяжении десятков лет продавала цветы на Ленинградском рынке (в Москве — прим.ред.) за символическую плату, всегда отказывалась от помощи. 24 декабря ее увезли в 50-ю больницу, а 25 декабря днем она умерла. У нее было около 20 различных диагнозов, способствующих остановке сердца. На девятый день после смерти бабушку похоронили в белоснежном гробу», — рассказал друг покойной.

Бабушка Мадонна при жизни рассказывала, что была «агенткой Сталина». По документам, она была педагогом, однако, отмечается, что архивы СМЕРШа все еще не рассекречены, и нет возможности доказать либо опровергнуть ее слова.

Бабушка прославилась своим удивительным проникновенным пением. О ней сняли при жизни несколько сюжетов. В одном из них женщина заявила, что «кроме Бога, никого не боится».

Достоверно неизвестно, сколько Бабушке Мадонне было лет, однако, по последним данным, она скончалась на 94-м году жизни.