Общество 27 ноября 2023, 17:56 Москвичи пришли на помощь роботу-курьеру, застрявшему в сугробе Москвичи помогли роботу-доставщику выехать из сугроба на Зубовском бульваре Соцсети

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На Зубовском бульваре робот-доставщик забуксовал в сугробе. Прохожие помогли ему преодолеть снег и направили на расчищенную часть тротуара. Видео со спасением разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как робот ехал по заданному маршруту по Зубовскому бульвару, но одно из колес забуксовало в сугробе. К нему на помощь пришли трое мужчин. Они подтолкнули его сзади и помогли выехать на менее заснеженную часть тротуара.

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Роботы-доставщики на улицах Москвы перестали быть редкостью. Например, по Сети разошлось видео, как робота-доставщика переводит через дорогу настоящий киборг. Он оглядывается по сторонам и пропускает автомобиль. Только после этих действий робот дает сигнал, и они переходят проезжую часть.

Кроме этого, в московских больницах появились роботы-помощники, которые доставляют еду и медицинские принадлежности, провожают пациентов и делятся советами о поддержании здоровья. Из-за внешнего сходства с кошкой их назвали робокошками.