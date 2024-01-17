17 января 2024, 17:53
Москвичи приняли участие в акции «Елочный круговорот»
Акцию «Елочный круговорот» поддержали более 10 тысяч участников «Города заданий»
Более 10 тысяч москвичей приняли участие в акции «Елочный круговорот» благодаря проекту «Город заданий». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
«Участники „Города заданий“ более 14 тысяч раз успешно справились с экоактивностями, подготовленными в рамках акции „Елочный круговорот“», — рассказал глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
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По его словам, 7,7 тысячи человек справились с онлайн-заданием и узнали о правильной утилизации новогодних деревьев. Еще три тысячи участников посетили пункты приема деревьев.
Кроме того, москвичи поделились адресами для покупки живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и сдавали новогодние атрибуты в специализированные пункты. Активистам начислили свыше двух миллионов городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».
Задания будут доступны до 26 февраля на сайте и в приложении проекта «Город заданий».
С 2016 года москвичи сдали на переработку свыше 220 тысяч елок, пихт и сосен.
Ранее в Москве начали демонтировать новогодние ели и часть декораций. Некоторые украшения сохранят до следующего года.
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