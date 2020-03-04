Москвичи придумали способ заработать на реновации

Стратегию москвичей проанализировали специалисты ЦИАН. Исследование проводилось в районах Бескудниковский, Пресненский и проспект Вернадского, где активнее всего идет расселение в рамках программы реновации.

В результате аналитики ЦИАН установили, что 13% собственников, получивших жилье, выступают в качестве инвесторов. По расчетам сервиса, в долгосрочную аренду сейчас сдаются 5% от общего числа квартир в новых 16 корпусах (а это 250 лотов), 8% (400 лотов) — выставлены на продажу.

Желающих заработать на недвижимости больше всего оказалось на проспекте Вернадского: так, в одном из корпусов на продажу выставлены почти четверть всех квартир (23% от общего числа).

Аналитики пришли к выводу, что в дальнейшем этот показатель может расти.

Программу реновации в Москве объявили в феврале 2017 года. Она предусматривает расселение 350 тысяч квартир и снос 5,17 тысячи домов.

Сложнее всего «вынужденный» переезд переносят пожилые люди. Например, дом пенсионерки из московской деревни Терехово снесли прямо у нее на глазах. От увиденного женщина разрыдалась. Дело в том, что дом не был в собственности пенсионерки после смерти мужа и родственников, но в нем она прожила 35 лет.