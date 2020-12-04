Москвичи при разводе через суд решили делить аккаунт в Instagram

В Москве суд столкнулся с необычным разделом имущества. Супруги не могут поделить общий аккаунт в Instаgram.

Страница в Instagram для семейной пары была средством заработка. Об этом сообщил адвокат бюро ЕМПП Сергей Егоров РИА «Новости».

На аккаунт подписаны более миллиона человек. Ежемесячно супруги зарабатывали на рекламе более 300 тысяч рублей. Страницу они вели совместно, однако оформлена она была на жену. По правилам Instagram аккаунт должен принадлежать одному человека.

Судебный процесс затрудняется отсутствием в российском законодательстве определения цифрового актива, как аккаунт в социальных сетях. Адвокат предложил привлечь представителя Instagram как третье лицо.

«Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль», — отметил Егоров.

Пермский общественник предложил ввести уголовную ответственность для стриминговых сервисов и блогеров за жестокость. К такому решению он пришел после скандалов с Reeflay и Mellstroy.