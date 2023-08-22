Общество 22 августа 2023, 17:09 Москвичи предложат идеи по развитию образовательного туризма для школьников Проект о развитии образовательного туризма для школьников открыт на платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи смогут предложить свои идеи по развитию образовательного туризма для школьников в рамках нового проекта на платформе «Город идей». Об этом сообщил столичный комитет по туризму.

С 22 по 24 августа на этапе «Предлагай» жители смогут отправить свои идеи, касающиеся проведения интерактивных мероприятий для школьников, создания фирменного персонажа и слогана для проекта «Город открытий». Также жители столицы будут выбирать новые объекты и площадки для образовательно-туристических маршрутов.

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Все предложения рассмотрят эксперты, а самые интересные варианты вынесут на голосование. Идеи, набравшие наибольшую поддержку среди жителей, реализует АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Проект продлится до 28 августа.

Ранее стало известно, какие новые темы появились на московской платформе «Город идей».