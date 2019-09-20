Москвичи потребовали переселить живущих по соседству онкобольных детей

«Второй день подряд не могу успокоиться. Опять недовольные соседи грозят выселением нашим детям, жителям „Доброго Дома“. Вот почему так — в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству поселились онкобольных дети, хочет помогать, люди предлагают продукты, игрушки, вещи… а здесь — просто житья не дают нашим подопечным!», — написала Ромейко.

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Девушка отметила, что местные жители «то начинают дотошно расспрашивать, какие у них [детей] сопутствующие заболевания <…>, то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов».

Девушка также добавила, что проблема пребывания онкобольных детей в столице во время лечения стоит особенно остро. По словам Ромейко, детям необходимо не только лечение в федеральных клиниках, но также и временная регистрация в тех медучреждениях, где они состоят.

Председатель фонда считает, что в идеале — нужна социальная гостиница, которая станет спокойным пристанищем, и где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением, а также требовать бесшумного существования.

«Необходимо место, где мамы с детьми будут чувствовать себя уверенно, а не на птичьих правах», — написала Ромейко.