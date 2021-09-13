Москвичи поспорили из-за разрисованных деревьев в Филевском парке

Семья москвичей разрисовала деревья в Филевском парке Москвы. Их работа получила неоднозначную реакцию среди столичных жителей.

В группе «Фили Давыдково. Соседи» в Facebook появилось фото художников и дерева, на котором они нарисовали Чеширского кота.

«Страна должна знать своих героев. Наконец то я их застала за творческим процессом. Эти замечательные девчушки украшают наш парк. Спасибо им огромное», — написала в группе Лада Ермакова, прикрепив фото из парка.

Однако далеко не все местные жители разделили ее мнение. Часть высказалась против вмешательства в экологию. Одна женщина написала, что деревья и так естественно красивы, художникам она посоветовала разрисовывать стены.

У другой женщины вызвала удивление идея рисовать бумажный стаканчик от кофе на дереве, ведь мусор и так повсюду валяется.

«И писать лучше бы по-русски, на мой вкус», — добавила она.

При этом большинство подписчиков паблика все же остались довольны творчеством.

«Очень красиво! И дереву защита», «Дирекция парка, наоборот, поддерживает идею этих рисунков», «Если краски безопасны для деревьев, пусть украшают», — отметили москвичи.

«Мослента» уточнила, что рисунки на деревьях в парке оставляет местная жительница вместе с дочкой и сыном.