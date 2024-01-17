Общество 17 января 2024, 08:58 Москвичи посетили 130 предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром» за пять лет Собянин: за пять лет проекта «Открой#Моспром» его посетили 15 млн москвичей Freepik

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Порядка 15 миллионов жителей столицы узнали о деятельности более 130 промышленных компаний в рамках проекта «Открой#Моспром» за пять лет. Направление у всех предприятий разное: от лифтостроения до производства мороженого. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в рядах этих фабрик есть предприятия и со столетней историей — косметическая фабрика «Свобода» и кондитерский концерн «Бабаевский».

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Так, в «Центре аддитивных технологий» участники проекта смогли посмотреть на работу 3D-принтера. Они увидели, как станок печатает детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов.

Москвичи узнали, как менялись отечественные космические и авиации сферы на предприятиях АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», ПАО «Ил» и НПО «Молния». Экскурсии были также в онлайн-формате: например, так можно было узнать об отраслевом кластере легкой промышленности «Кунцево».

«В рамках проекта организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы», — рассказал мэр.

По словам Собянина, в «Открой#Моспром» сейчас проводят около 10 различных форматов, среди которых спектакли и концерты на промышленных площадках.

Ранее глава города рассказал о развитии технопарков в Москве.