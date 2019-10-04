Москвичи смогут попробовать подмосковные фермерские продукты на гастрофестивале на Красной площади

Подмосковные фермеры примут участие в фестивале «Золотая осень». Он стартовал в Москве 4 октября. Из Московской области на ярмарку на Красной площади привезли более 20 тонн продукции: сыры, фрукты, овощи, мясо, деликатесы и многое другое. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фестиваль продлится 10 день, а попробовать сезонные фермерские продукты можно будет на 1,5 тысячи площадках.

«Стартовой площадкой фестиваля „Золотая осень“ впервые стала гастрономическая ярмарка на Красная площади. Только овощей на праздник наши фермеры привезли около 10 тонн и порядка 6 тонн сыра. И обычно спрос такой, что, уверен, придется организовывать дополнительную поставку сыра и овощей», — отметил Разин.

Министр уточнил, что подмосковные фермеры привезли хлебобулочные изделия, мясные деликатесы и грибы, пастилу и мед, ягоды и фрукты.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Для любителей сыра фермеры подготовили более 30 сортов молочного лакомства.

«Большой популярностью пользуются полутвердые и твердые сыры, их и привезли на фестиваль больше всего. Высокий спрос сегодня также на традиционную моцареллу и подмосковные сыры с плесенью — рокфор, разные виды камамбера и горгонзолы», — подчеркнул Андрей Разин.

Министр рассказал, что подмосковные продукты будут представлены на всех площадках фестиваля «Золотая осень». Большой стенд расположится на ВДНХ. Там фермеры четыре дня будут угощать гостей ярмарки и рассказывать о своем производстве.