11 января 2024, 12:13
Москвичи помогут составить программу семейных мероприятий комплекса «Техноград»
«Активные граждане» выберут семейные мероприятия для программы «Технограда»
На платформе «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого смогут выбрать программу мероприятий Технограда» на ВДНХ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.
Участники опроса могут выбрать три наиболее предпочтительных варианта из пяти. В список вошли семейные мастер-классы выходного дня, фестиваль, направленный на профессиональную ориентацию подростков, различные тематические события, связанные с такими праздниками, как Новый год, Международный женский день и День защиты детей, а также фестиваль, посвященный личностному росту для взрослой аудитории и курс консультаций по вопросам профориентации. Москвичи смогут внести и собственные предложения.
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Ранее москвичи проголосовали за мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.
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