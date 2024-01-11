Общество 11 января 2024, 12:13 Москвичи помогут составить программу семейных мероприятий комплекса «Техноград» «Активные граждане» выберут семейные мероприятия для программы «Технограда» Unsplash

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На платформе «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого смогут выбрать программу мероприятий Технограда» на ВДНХ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Участники опроса могут выбрать три наиболее предпочтительных варианта из пяти. В список вошли семейные мастер-классы выходного дня, фестиваль, направленный на профессиональную ориентацию подростков, различные тематические события, связанные с такими праздниками, как Новый год, Международный женский день и День защиты детей, а также фестиваль, посвященный личностному росту для взрослой аудитории и курс консультаций по вопросам профориентации. Москвичи смогут внести и собственные предложения.

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Ранее москвичи проголосовали за мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.