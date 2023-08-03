03 августа 2023, 14:14
Москвичи помогут составить программу мероприятий ко Дню города
Сергунина: москвичи составят программу Дня города с помощью проекта «Активный гражданин»
На платформе «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное Дню города в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Москвичи получат возможность внести свой вклад в программу празднования 876-летия столицы, которое состоится 9 и 10 сентября.
Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов.
Наталья Сергунина
В голосовании из двух вопросов каждый сможет выбрать до трех предпочтительных вариантов, а также предложить свои идеи.
Первый вопрос касается крупных площадок города. Здесь предложат варианты для организации интерактивных мероприятий для детей, событий в парках культуры и отдыха, а также программ с участием благотворительных фондов.
Также москвичи выберут мероприятия, которые пройдут на окружных локациях. Среди вариантов — концерты классической и современной музыки, театральные представления и поэтические программы.
В прошлом году к юбилею столицы организовали около 200 крупных мероприятий. Например, в парке искусств «Музеон» выступили популярные артисты, а на Цветном бульваре прошел фестиваль «Добрая Москва».
Москвичам также предложили выбрать лучшие фото столицы на портале «Активный гражданин». На ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» прислали 1786 работ.
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