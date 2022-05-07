Москвичи поделились кадрами зрелищного авиашоу на репетиции парада Победы

Москвичи поделились видеозаписями воздушной части генеральной репетиции парада Победы, которая прошла на Красной площади утром 7 мая. На кадрах видно, как самолеты в небе над столицей складываются в букву Z — символ российской спецоперации на Украине. Кроме того, авиация «нарисовала» в небе российский триколор.

Генеральная репетиция собрала на центральной площади столицы массу зрителей. Многие пришли с георгиевскими ленточками и символикой спецоперации. По площади прошли парадным расчетом барабанщики из военно-музыкального училища Москвы, следом за ними — знаменная группа, почетный караул Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, представители военных училищ и вузов, юнармейцы.

А для наблюдения воздушной части парада необязательно было приходить на Красную площадь: самолеты пролетели над Ленинградским шоссе и Тверской улицей, их можно было наблюдать из парка Горького, Петровского парка, из Москва-Сити и с других локаций.

Российские пилоты ежегодно демонстрируют свое мастерство на параде Победы. В этом году, в честь 77-летия Победы, по небу пролетят 77 самолетов.

Также по Красной площади маршем пройдут 11 тысяч военных, в мероприятии задействуют 131 единицу вооружения.