Москвичи поделились кадрами зрелищного авиашоу на репетиции парада Победы
Москвичи поделились кадрами воздушной части генеральной репетиции парада Победы
Москвичи поделились видеозаписями воздушной части генеральной репетиции парада Победы, которая прошла на Красной площади утром 7 мая. На кадрах видно, как самолеты в небе над столицей складываются в букву Z — символ российской спецоперации на Украине. Кроме того, авиация «нарисовала» в небе российский триколор.
Генеральная репетиция собрала на центральной площади столицы массу зрителей. Многие пришли с георгиевскими ленточками и символикой спецоперации. По площади прошли парадным расчетом барабанщики из военно-музыкального училища Москвы, следом за ними — знаменная группа, почетный караул Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, представители военных училищ и вузов, юнармейцы.
А для наблюдения воздушной части парада необязательно было приходить на Красную площадь: самолеты пролетели над Ленинградским шоссе и Тверской улицей, их можно было наблюдать из парка Горького, Петровского парка, из Москва-Сити и с других локаций.
Российские пилоты ежегодно демонстрируют свое мастерство на параде Победы. В этом году, в честь 77-летия Победы, по небу пролетят 77 самолетов.
Также по Красной площади маршем пройдут 11 тысяч военных, в мероприятии задействуют 131 единицу вооружения.