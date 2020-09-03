Москвичи почтили память жертв трагедии в Беслане

Ровно 16 лет назад бойцы спецназа пошли на штурм бесланской школы №1, где террористы держали заложников. Трагедия унесла жизни более 330 человек, в числе которых были дети. Память погибших почтили в Москве.

Акция памяти жертв бесланской трагедии прошла у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Пришедшие возложили цветы к монументу, принесли игрушки и зажгли свечи. После панихиды прошла минута молчания. Первый взрыв в бесланской школе прогремел в 13:05. Именно в это время у храма запустили в небо 334 белых шара. Столько людей погибло в результате теракта.

«Мы решили поддержать те семьи, которые потеряли своих детей, своих родных, свою кровинку. Выразить им свои соболезнования. <…> Эти дети, осетины, — они нам как родные. И для нас это такая же большая трагедия, как и для Беслана. Мы просто обязаны быть здесь сегодня», — отметила во время акции студентка из Южной Осетии Алина. Цитату привело РИА «Новости».

Захват заложников произошел в бесланской школе №1 утром 1 сентября. Террористы два с половиной дня держали более тысячи человек в заминированном спортивном зале. На третий день в здании прогремел взрыв, после которого начался штурм. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 — дети.