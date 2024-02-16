Общество 16 февраля 2024, 10:41 Москвичи оценили работу городских электронных проектов Москвичи высоко оценили работу шести городских электронных сервисов Freepik

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Серия голосований на тему шести электронных проектов правительства Москвы закончилась в проекте «Активный гражданин». Горожане оставили более миллиона мнений об их работе. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Такого рода проекты открывают перед горожанами возможность стать участниками важных решений. Например, они могут обсудить вопросы с соседями относительно судьбы дома и двора в проекте «Электронный дом». На различные поломки и недочеты в мегаполисе можно пожаловаться через портал «Наш город», а проголосовать за будущие изменения — в «Активном гражданине».

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Проект «Город заданий» позволяет улучшать Москву для себя и окружающих. К тому же сервис ежедневно принимает желания жителей о модернизации различных сфер жизни. Самые активные получают городские баллы, которые могут обменять на приятные призы.

В этот раз жители столицы более миллиона раз поделились мнениями о работе проектов. Большинство голосующих рассказали, что в чате проекта «Электронный дом» больше всего обсуждают вопросы благоустройства.

В «Активном гражданине» охотнее всего общаются на тему благоустройства территорий. Так, обновили парк Северного речного вокзала и ВДНХ. Горожанам также нравится выбирать названия — особенно для станций метро.

Популярность приложения «Госуслуги Москвы» также выросла среди жителей столицы. Его загрузили почти 10 миллионов раз.