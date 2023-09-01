Общество 01 сентября 2023, 11:59 Москвичи отметят День города в 17 парках столицы Праздничную программу ко Дню города подготовили в 17 парках Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующие выходные, 9 и 10 сентября, в столице отметят День города. Праздничные мероприятия к этому знаменательному событию подготовили в 17 парках. Вход свободный. Начало большинства мероприятий в 13:00, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Праздник пройдет в парке Горького, парках «Северное Тушино», «Сокольники», «Ангарские пруды», «Красная Пресня», «Фили», «Кузьминки», 50-летия Октября, имени Лужкова, саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», Воронцовском, Гончаровском, Таганском, Перовском, Лианозовском и Бабушкинском парках.

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Одной из самых масштабных площадок станет сад «Эрмитаж». Там пройдет «Театральный марш». Также в «Северном Тушине» покажут театрализованное представление под открытым небом. В Таганском и Перовском парках выступят музыкальные кавер-группы, а яркие интерактивные программы ждут гостей сада имени Баумана.

Кроме того, в парке «Ангарские пруды» горожане смогут сами стать настоящими актерами и принять участие в уличном спектакле. А в парке 50-летия Октября можно будет спеть песни о Москве вместе с известными музыкантами и увидеть выступления профессиональных танцоров.

За самодельными сувенирами и другими подарками можно отправиться в парк «Кузьминки». Там пройдет серия мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.

С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях.

Ранее стало известно, что парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города.